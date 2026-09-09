Константин Лучевников высказался о переходе из «Ак Барса» в «Адмирал»

Защитник «Адмирала» Константин Лучевников высказался о переходе из «Ак Барса» в дальневосточный клуб.

– Как проходило для вас это лето? Много было сомнений, переживаний?

– Нет, всё спокойно прошло, подписал новый контракт, уже начал потихоньку перевозить вещи во Владивосток, искать жильё в новом городе. Готовился к сезону, как и обычно, дома в Челябинске. Зал, лёд, всё как обычно.

– Как прошла адаптация в новой команде?

– Всё отлично. Новый коллектив, много новых ребят. Стараемся строить всё на позитиве, хорошее идёт общение, — сказал Лучевников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.