Лучевников — о перелётах в «Адмирале»: люди играют тут много лет, не вижу ничего страшного

Защитник «Адмирала» Константин Лучевников высказался о сложностях длительных перелётов в составе дальневосточной команды.

– Насколько сложно будет адаптироваться к логистике, дальневосточным перелётам? Изучали этот фактор, когда подписывали контракт?

– Думал об этом, разумеется, но ко всему можно привыкнуть. Люди играют тут уже много лет, есть ребята, которые на несколько сезонов приезжают — и у них всё в порядке. Поэтому не вижу ничего страшного.

– Быстро нашли общий язык с Олегом Браташом и его тренерским штабом?

– Никаких проблем, установили хороший коннект, всё доступно объясняют, требования в целом у тренеров КХЛ примерно одни и те же, похожие, ничего нового. Нужно просто работать спокойно и их выполнять от и до, — сказал Лучевников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.