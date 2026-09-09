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Лучевников — о перелётах в «Адмирале»: люди играют тут много лет, не вижу ничего страшного

Лучевников — о перелётах в «Адмирале»: люди играют тут много лет, не вижу ничего страшного
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Защитник «Адмирала» Константин Лучевников высказался о сложностях длительных перелётов в составе дальневосточной команды.

– Насколько сложно будет адаптироваться к логистике, дальневосточным перелётам? Изучали этот фактор, когда подписывали контракт?
– Думал об этом, разумеется, но ко всему можно привыкнуть. Люди играют тут уже много лет, есть ребята, которые на несколько сезонов приезжают — и у них всё в порядке. Поэтому не вижу ничего страшного.

– Быстро нашли общий язык с Олегом Браташом и его тренерским штабом?
– Никаких проблем, установили хороший коннект, всё доступно объясняют, требования в целом у тренеров КХЛ примерно одни и те же, похожие, ничего нового. Нужно просто работать спокойно и их выполнять от и до, — сказал Лучевников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Константином Лучевниковым читайте на «Чемпионате»:
«Уже возраст, хотел попробовать что-то новое». Ветеран «Ак Барса» теперь в «Адмирале»
Эксклюзив
«Уже возраст, хотел попробовать что-то новое». Ветеран «Ак Барса» теперь в «Адмирале»