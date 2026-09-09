Главный тренер «Трактора» пропустит выездной матч с «Ак Барсом» из-за болезни

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон пропустит выездной матч с «Ак Барсом» из-за болезни. Генеральный директор клуба Иван Савин прокомментировал ситуацию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2026, среда. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«После матча с «Автомобилистом» Скотт почувствовал себя плохо. Мы приняли решение, что он останется под наблюдением врачей в Екатеринбурге и не полетит в Казань. Здоровье нашего главного тренера в этой ситуации превыше всего. Сразу хочу всех успокоить: Скотт чувствует себя хорошо, но ещё пару дней будет вне рабочей зоны. Исходя из текущей ситуации мы рассчитываем, что он присоединится к команде уже после возвращения «Трактора» с выездной серии», — цитирует Савина пресс-служба клуба.

Матч пройдёт сегодня, 9 сентября, в Казани и начнётся в 19:30 мск.