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Главный тренер «Трактора» пропустит выездной матч с «Ак Барсом» из-за болезни

Главный тренер «Трактора» пропустит выездной матч с «Ак Барсом» из-за болезни
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Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон пропустит выездной матч с «Ак Барсом» из-за болезни. Генеральный директор клуба Иван Савин прокомментировал ситуацию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После матча с «Автомобилистом» Скотт почувствовал себя плохо. Мы приняли решение, что он останется под наблюдением врачей в Екатеринбурге и не полетит в Казань. Здоровье нашего главного тренера в этой ситуации превыше всего. Сразу хочу всех успокоить: Скотт чувствует себя хорошо, но ещё пару дней будет вне рабочей зоны. Исходя из текущей ситуации мы рассчитываем, что он присоединится к команде уже после возвращения «Трактора» с выездной серии», — цитирует Савина пресс-служба клуба.

Матч пройдёт сегодня, 9 сентября, в Казани и начнётся в 19:30 мск.

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