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Экс-игрок «Ак Барса» Лучевников рассказал об общении с бывшими тренерами и партнёрами

Экс-игрок «Ак Барса» Лучевников рассказал об общении с бывшими тренерами и партнёрами
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Защитник «Адмирала» Константин Лучевников рассказал об общении с бывшими тренерами и партнёрами по «Ак Барсу».

– С Анваром Гатиятулиным разошлись на хорошей ноте?
– Разумеется, всё отлично, созванивались, виделись в Казани с тренерским штабом, всё на доброй ноте было, в рабочем режиме.

– С ребятами продолжаете общаться из бывшей команды?
– Конечно, приятно было всех увидеть сейчас после игры на рукопожатии, успели перекинуться парой слов, пообщались лично с некоторыми ребятами, всем желаю удачи.

– То есть на полном позитиве?
– А как иначе, человеческие отношения остаются. Новый этап в карьере, выйти из зоны комфорта нужно было. Я очень благодарен «Ак Барсу» и Казани, провёл замечательные 10 лет в таком прекрасном городе и такой системе, где всё на высшем уровне. Всё это было хорошо, но нужно двигаться и дальше. Пришло время, — сказал Лучевников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Константином Лучевниковым читайте на «Чемпионате»:
«Уже возраст, хотел попробовать что-то новое». Ветеран «Ак Барса» теперь в «Адмирале»
Эксклюзив
«Уже возраст, хотел попробовать что-то новое». Ветеран «Ак Барса» теперь в «Адмирале»