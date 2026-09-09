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«Игроки заслужили огромные деньги». Макдэвид высказался о росте зарплат в НХЛ

«Игроки заслужили огромные деньги». Макдэвид высказался о росте зарплат в НХЛ
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о росте зарплат в НХЛ. В сезоне-2027/2028 уже как минимум 10 игроков НХЛ будут зарабатывать больше канадского форварда в среднем за сезон (его кэпхит по текущему контракту с «Ойлерз» – $ 12,5 млн). Рекорд по максимальному кэпхиту теперь принадлежит защитнику «Колорадо Эвеланш» Кейлу Макару ($ 20,4 млн).

«Это огромные деньги, которые эти игроки вполне заслужили. НХЛ долго шла к тому, чтобы мы увидели такие числа. Здорово, что ребята добились их. Мы начинаем замечать, что игроки чаще берут инициативу в свои руки и начинают влиять на ситуацию.

С точки зрения игроков, это позитивные моменты. Уверен, у владельцев и руководителей клубов иное мнение, но я считаю, что это здорово. Ситуация определённо изменилась. И наблюдать за этим интересно», – цитирует Макдэвида Sportsnet.

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