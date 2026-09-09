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Лучевников объяснил причины перехода из «Ак Барса» в «Адмирал» после 10 лет в Казани

Лучевников объяснил причины перехода из «Ак Барса» в «Адмирал» после 10 лет в Казани
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Защитник «Адмирала» Константин Лучевников объяснил причины перехода из «Ак Барса» после 10 лет в Казани.

– Правильно понимаю исходя из ваших слов, что инициатива о переходе шла в том числе и от вас? Хотелось попробовать себя в новом клубе?
– Всё так, засиделся в каком-то смысле, хотелось попробовать себя в других условиях, в новом клубе. Перезагрузиться.

– Со стороны «Ак Барса» был интерес, желание продлить контракт? Как шли переговоры?
– Если честно, уже где-то в середине прошлого сезона понял, что мой контракт истекает, вряд ли будут новые предложения, свою роль в этом «Ак Барсе» понимал. Хотел в первую очередь сам для себя попробовать что-то новое, возраст уже такой, стоит хотя бы постараться получить больше игрового времени, заявить о себе. Поэтому было принято такое решение, — сказал Лучевников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Константином Лучевниковым читайте на «Чемпионате»:
«Уже возраст, хотел попробовать что-то новое». Ветеран «Ак Барса» теперь в «Адмирале»
Эксклюзив
«Уже возраст, хотел попробовать что-то новое». Ветеран «Ак Барса» теперь в «Адмирале»