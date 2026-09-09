Рябыкин высказался о сложностях адаптации к КХЛ у вернувшихся из США российских игроков

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин сказал, что российским защитникам из АХЛ и НХЛ нужно время на адаптацию в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Все с интересом ждали дебюта в ЦСКА и в КХЛ защитника Замулы, но он пока скорее разочаровывает…

– Это абсолютно нормально. КХЛ – специфическая лига, и ребятам, которые приехали из АХЛ, всегда нужно время на адаптацию. Особенно защитникам, ошибки которых, как и у вратарей, всегда видны в первую очередь.

– А в чём специфика КХЛ?

– Во-первых, у нас другой хоккей по сравнению с АХЛ – меньше бросков и игры один в один, больше поперечных передач, комбинаций, обводок. Во-вторых, есть своеобразные моменты в правилах, которые у нас каждый год меняются. Знаю, что многих ребят эти постоянные новинки раздражают, но в прессу это раздражение они не выносят – чтобы не нарваться на штраф. Думаю, и Замула, и другие защитники из АХЛ – например, Мироманов и Кныжов из СКА – пока только начинают свою адаптацию, отсюда сложный старт. Но у них хороший потенциал – будут только прибавлять! — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.