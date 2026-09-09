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Лучевников — об «Ак Барсе»: клуб, который не будет пассивен на рынке, новости ещё появятся

Лучевников — об «Ак Барсе»: клуб, который не будет пассивен на рынке, новости ещё появятся
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Защитник «Адмирала» Константин Лучевников считает, что его бывший клуб «Ак Барс» ещё усилится по ходу текущего сезона КХЛ.

– И всё-таки летом команда в Казани серьёзно обновилась, в том числе ушли ведущие защитники. Нет сожаления, что был бы шанс заявить о себе и в «Ак Барсе», если бы остались?
– Не думаю, ушли два защитника, но пришёл Никита Евсеев, есть молодые ребята, хорошее поколение у Казани сейчас подрастает. И «Ак Барс» в любом случае такой клуб, который не будет пассивен на рынке, в любом случае они ещё кого-нибудь подпишут. Всегда такие клубы могут найти себе ближе к зиме кого-то помастеровитее, поопытнее, новости о переходах ещё будут.

– Какие у вас отношения с Маратом Валиуллиным?
– Нормальные, рабочие отношения. Всё хорошо. Общались нормально, — сказал Лучевников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Константином Лучевниковым читайте на «Чемпионате»:
«Уже возраст, хотел попробовать что-то новое». Ветеран «Ак Барса» теперь в «Адмирале»
Эксклюзив
«Уже возраст, хотел попробовать что-то новое». Ветеран «Ак Барса» теперь в «Адмирале»
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