Лучевников — об «Ак Барсе»: клуб, который не будет пассивен на рынке, новости ещё появятся

Защитник «Адмирала» Константин Лучевников считает, что его бывший клуб «Ак Барс» ещё усилится по ходу текущего сезона КХЛ.

– И всё-таки летом команда в Казани серьёзно обновилась, в том числе ушли ведущие защитники. Нет сожаления, что был бы шанс заявить о себе и в «Ак Барсе», если бы остались?

– Не думаю, ушли два защитника, но пришёл Никита Евсеев, есть молодые ребята, хорошее поколение у Казани сейчас подрастает. И «Ак Барс» в любом случае такой клуб, который не будет пассивен на рынке, в любом случае они ещё кого-нибудь подпишут. Всегда такие клубы могут найти себе ближе к зиме кого-то помастеровитее, поопытнее, новости о переходах ещё будут.

– Какие у вас отношения с Маратом Валиуллиным?

– Нормальные, рабочие отношения. Всё хорошо. Общались нормально, — сказал Лучевников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.