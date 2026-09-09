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Экс-игрок «Ак Барса» Лучевников высказался о недовольстве игроков переговорами с клубом

Экс-игрок «Ак Барса» Лучевников высказался о недовольстве игроков переговорами с клубом
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Защитник «Адмирала» Константин Лучевников высказался о недовольстве игроков «Ак Барса» переговорами с казанским клубом.

– Летом мы читали от ряда игроков недовольство по формату переговоров с «Ак Барсом». В частности, высказывался Александр Барабанов, он был недоволен тем, что ему не предлагали новый контракт зимой. Что вы об этом думаете?
– Не могу за других ребят говорить, это будет неправильно. На меня это никакого давления не оказывало, я этого не чувствовал. У звёздных игроков, возможно, что и было такое мнение. Александр Барабанов — отличный игрок, хороший парень, не знаю, это его мнение, неправильно будет его комментировать, — сказал Лучевников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Константином Лучевниковым читайте на «Чемпионате»:
«Уже возраст, хотел попробовать что-то новое». Ветеран «Ак Барса» теперь в «Адмирале»
Эксклюзив
«Уже возраст, хотел попробовать что-то новое». Ветеран «Ак Барса» теперь в «Адмирале»