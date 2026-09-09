Экс-игрок «Ак Барса» Лучевников рассказал о своих эмоциях от поражения в финале КХЛ

Экс-игрок «Ак Барса» Константин Лучевников рассказал о своих эмоциях от поражения в финале Кубка Гагарина от «Локомотива» (2-4 в серии).

– Если вспоминать прошлый плей-офф, уже морально отошли от поражения в финале? Хоть и следили со стороны по большей части, в любом случае были близки к Кубку Гагарина…

– Переживали, конечно, мы все переживали, всё равно в одной команде все были, у нас был отличный коллектив, в плей-офф все дополнительно ещё сплотились, игроки, даже те ребята, которые практически не выходили на лёд, всё равно были внутри команды, были вместе, как единое целое. За счёт этого единения, считаю, удалось преобразиться «Ак Барсу» и дойти до финала. Переживали, болели за ребят, со стороны даже сложнее было.

– Документальные фильмы о дороге «Ак Барса» к финалу и самом финале Кубка Гагарина не смотрели?

– Нет, ещё не смотрел.

– Многих удивило количество нецензурных слов в раздевалке. Для вас это норма?

– Это хоккей, это эмоции. Все переживали, боролись до конца, — сказал Лучевников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.