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Капитан «Виннипега» высказался о желании вратаря Коннора Хеллебайка покинуть клуб

Капитан «Виннипега» высказался о желании вратаря Коннора Хеллебайка покинуть клуб
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Капитан «Виннипег Джетс» Адам Лаури высказался о ситуации с возможным обменом вратаря Коннора Хеллебайка. Трёхкратный обладатель «Везина Трофи» ранее запросил обмен из «Джетс», за которых выступал с начала карьеры в НХЛ.

«Ничего ещё не решено окончательно. Да, ситуация такая, какая есть. Но если тратить слишком много времени на домыслы, можно просто сойти с ума. Очевидно, что всё каким-то образом разрешится.

Хелли – наш хороший друг. Мы не считаем, что эта ситуация серьёзно скажется на атмосфере в раздевалке или приведёт к расколу в команде. Это его личное решение. Он считает, что так будет лучше для его семьи», – цитирует Лаури Sportsnet.

В минувшем сезоне 33-летний вратарь провёл 57 матчей при 89,5% отражённых бросков, а также стал обладателем золотой медали Олимпийских игр 2026 года в составе сборной США. Срок действующего контракта Хеллебайка со среднегодовой зарплатой в $ 8,5 млн рассчитан до 2031 года.

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