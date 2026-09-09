«Никто уже не вспоминает о двух Кубках Стэнли». Брэди Ткачук — о настрое игроков «Флориды»

Форвард «Флориды Пантерз» Брэди Ткачук сказал, что в команде никто не вспоминает о двух победах в Кубке Стэнли. «Пантерз» выиграли трофей в 2024-м и 2025-м, а в сезоне-2025/2026 не сумели попасть в плей-офф, что стало первым случаем для действующего чемпиона за 11 лет.

«В команде чувствуется энергия и энтузиазм. Прошлый сезон сложился не так, как хотели и ожидали. Никто не вспоминает о двух Кубках Стэнли. Все говорят о прошлом сезоне и желании вернуться туда, где хотят быть. Стремление вернуться туда заметно. Знаю, что все уже с нетерпением ждут начала сезона», – цитирует Ткачука пресс-служба НХЛ.

Брэди пополнил состав «Флориды» в межсезонье, перейдя в команду к своему брату Мэттью.