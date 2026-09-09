«Проигравших в этой сделке нет». Р. Якупов — о трёхстороннем обмене в КХЛ

Бывший генеральный директор «Нефтехимика» Раил Якупов оценил обмен между «Ак Барсом» и минским «Динамо». В команду из Казани перешёл нападающий Егор Соколов, в обратном направлении отправился форвард Владимир Алистров. Также казанский клуб получил права на защитника Владислава Колячонка. Напомним, за день до этого Соколов перешёл в минское «Динамо» в результате обмена из «Торпедо».

«Считаю это успешной сделкой для Казани, поскольку «Ак Барс» приобрёл крупного атакующего нападающего, плюс права на защитника, который пусть пока и на контракте с НХЛ, но всё может быть: если у него не пойдёт там, он может вернуться до дедлайна.

«Ак Барс» скинул Алистрова, у которого зарплата была 53 млн, и получил Соколова, у которого оклад 40. От Алистрова хотели избавиться ещё с января. Что касается «Торпедо», они скинули контракт на 40 млн и получили деньги. У них сильная вертикаль, поэтому они найдут замену Соколову среди собственных воспитанников, например, в лице 17-летнего Скворцова. Что касается Минска, лучшие годы Алистров провёл именно там, поэтому сейчас он возвращается в родные пенаты. Это свой воспитанник и игрок сборной Беларуси.

Подводя итог, считаю, что проигравших в этой сделке нет. Единственный момент: здесь могут пострадать молодые игроки «Ак Барса», а именно Якупов и Быков, поскольку скоро зайдут в состав Хейз и Соколов», – цитирует Якупова «Сила спорта».