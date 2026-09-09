«Первое время не понимали, что от нас хочет». Радулов — о работе с Хартли в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов сказал, что игроки никогда не выступали против Боба Хартли, возглавлявшего команду в чемпионском сезоне-2025/2026.

– Говорят, что у команды было собрание, на котором вы решали, как будете играть в этом – по-старому или как Боб просит. Было ли такое в действительности?

– Знаете, как было, когда в сезоне начали играть, первое время не совсем понимали, что от нас хочет видеть Боб. Но это нормально, в самом начале у тебя идёт притирка с новым тренером. Но такого, чтобы у нас какая-то оппозиция в команде появилась, такого не было.

В том-то и дело, что с Бобом мы как раз могли разговаривать на все эти темы и обсуждать, как будет лучше. Бывало такое, что мы приходили к нему и предлагали: «Боб, может, мы вот здесь так сыграем?» И он отвечал: «Если мы при этом выигрываем – давайте так». Он абсолютно нормально к этому относился. Но бывало такое, что он приходил к нам и говорил: «Нет, я хочу, чтобы было вот так». И мы это выполняли, — приводит слова Радулова сайт КХЛ.