«Сибирь» поместила нападающего Илью Федотова в список отказов, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Предыдущий сезон-2025/2026 Федотов начинал в «Салавате Юлаеве», после чего перешёл в «Сибирь» в результате обмена. В составе уфимской команды он провёл 14 матчей и отметился двумя результативными передачами. За «Сибирь» провёл 28 матчей и набрал 7 (3+4) очков.

Федотов дебютировал в КХЛ в составе «Торпедо». Также выступал на правах аренды за «Нефтехимик», после чего перешёл в СКА. Далее играл за «Сочи» и «Салават Юлаев».

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 23-летний Федотов сыграл 165 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 17 результативных передач с показателем полезности «-29».