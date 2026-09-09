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«В этом клубе цель одна, все её знают». Марат Хайруллин — о задачах ЦСКА на сезон

«В этом клубе цель одна, все её знают». Марат Хайруллин — о задачах ЦСКА на сезон
Комментарии

Нападающий ЦСКА Марат Хайруллин высказался о системе Игоря Никитина и задаче команды выиграть Кубок Гагарина.

– Насколько комфортно чувствуете себя в системе Никитина? Всё-таки у него имидж одного из самых оборонительных тренеров лиги.
– В принципе, мы и в обороне стараемся хорошо и плотно играть, и в атаке создаём моменты. У нас больше гибридный хоккей. Естественно, в первую очередь матчи выигрывает оборона. Но если в обороне будем хорошо играть, то и в атаке будет много моментов появляться.

– Есмантович сказал, что ЦСКА должен выиграть Кубок Гагарина. По силам ли такая цель команде, где много новичков?
– Понятно, что в этом клубе цель одна, все её знают. Но стараемся так далеко не заглядывать, у нас осталось 67 матчей регулярного чемпионата. Нужно становиться лучше изо дня в день, с каждой игрой, с каждой тренировкой. Прогрессировать и идти как можно дальше, — приводит слова Хайруллина «Матч ТВ».

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