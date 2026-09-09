Рябыкин — о Гусеве без контракта: Никита ждёт большие клубы из больших городов

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о контрактной ситуации форварда Никиты Гусева. 34-летний игрок является свободным агентом. Предыдущие три сезона он провёл в московском «Динамо».

– Пошли разговоры, что «Динамо» надо возвращать Никиту Гусева. Ваше мнение.

– Судя по прессе и заявлениям из «Динамо», вопрос по Гусеву уже закрыт. Только сезон покажет, насколько правильное это решение. Не хотел бы гадать, да ещё в прессе.

– Нынешний Гусев усилил бы нынешнее «Динамо», играющее в рабочий хоккей?

– В принципе возрастные игроки вкатываются в сезон не так быстро, как молодёжь, это нужно учитывать. И у нас в лиге не каждый ветеран Вадим Шипачёв, который вопреки законам физики с первых же матчей за «Салават Юлаев» начал забивать и отдавать. Думаю, сейчас в карьере Никиты Гусева – тонкий момент. Нужно решать – двигаться вниз по цифрам контракта или продолжать ждать.

– Какой вариант рекомендуете?

– Я так понимаю, что Никита ждёт большие клубы из больших городов. Есть вероятность, что кто-то из таких клубов повалится — и эта тактика сработает, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.