«Не знаю, чего ожидать». Брэди Ткачук — о первом матче на арене «Оттавы» после обмена

Форвард «Флориды Пантерз» Брэди Ткачук заявил, что готов к любому приёму со стороны болельщиков «Оттавы». Минувшим летом 26-летний американец был обменян в «Пантерз» по собственному желанию. Он провёл восемь сезонов в составе «Сенаторз» и был капитаном команды с 2021 года. 21 октября южане впервые сыграют на арене канадского клуба после обмена. «Оттава» планирует показать видеоролик в честь Ткачука.

«У меня нет никаких конкретных ожиданий. Я просто буду рад вернуться туда. Это место для меня много значит. Будет приятно вновь увидеть людей, с которыми познакомился в этом городе, бывших партнёров по команде, сотрудников клуба. Хорошо, что это произойдёт в начале сезона.

Любая реакция трибун только подтвердит, насколько потрясающие там болельщики. Если она будет негативной – это покажет силу их страсти. Я получал удовольствие, когда играл там, и ценил эту особую атмосферу.

Если же реакция будет позитивной – значит, я буду просто благодарен всем за время, проведённое там. Не знаю, чего именно ожидать. Я просто с нетерпением жду возвращения и встречи с людьми, которые мне дороги», – цитирует Ткачука пресс-служба НХЛ.