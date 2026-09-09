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«Спартак» заключил новый контракт с нападающим Сергеем Лукьянцевым

«Спартак» заключил новый контракт с нападающим Сергеем Лукьянцевым
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Хоккейный клуб «Спартак» заключил новый двусторонний контракт с нападающим Сергеем Лукьянцевым. Как сообщает пресс-служба красно-белых, соглашение подписано на три года.

В 2025 году Лукьянцев стал обладателем Кубка Харламова и установил рекорд российского хоккея, проведя 103 матча за один сезон за команды системы «Спартака» в КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

Также 21-летний Лукьянцев стал финалистом Кубка чемпиона России в составе «Химика». Всего на счету силового форварда 107 (61+46) очков в 194 матчах на уровне МХЛ и девять очков — пять заброшенных шайб и четыре результативные передачи в 54 играх за «Спартак» в КХЛ.

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