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«Овечкин сказал, что это настоящий трудоголик». Ковальчук — о тренере «Шанхая» Лаве

«Овечкин сказал, что это настоящий трудоголик». Ковальчук — о тренере «Шанхая» Лаве
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Президент «Шанхайских Драконов» Илья Ковальчук высказался о работе главного тренера китайского клуба Митча Лава.

«Митч подписал контракт с «Драконами» ещё в конце прошлого сезона. К моменту, когда я стал президентом, он уже был в команде. Конечно, придя в «драконы», связался с Сашей. О Митче услышал только позитивные отзывы. Овечкин сказал, что это настоящий трудоголик, который уже в шесть утра на льду», — приводит слова Ковальчука «РИА Новости Спорт».

Ранее Митч Лав высказался о поражении от «Локомотива» (1:3) в матче регулярного сезона и отметил игру Александра Радулова, добравшегося до отметки в 800 встреч в КХЛ.

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