«Спартак» подписал новый контракт с нападающим Иваном Рябовым

«Спартак» подписал новый двусторонний контракт с нападающим Иваном Рябовым. Срок соглашения — три года. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Отметим, что в позапрошлом сезоне Рябов стал обладателем Кубка Харламова в составе МХК «Спартак», а также был признан самым ценным игроком сезона и плей-офф МХЛ.

Также 21-летний Рябов становился участником Матча звёзд МХЛ и финалистом Кубка чемпиона России в составе «Химика», всего на счету центрфорварда 166 (74+92) очков в 187 матчах МХЛ и 6 (3+3) очков в 40 играх за «Спартак» в КХЛ.

Ранее «Спартак» заключил новый двусторонний контракт с нападающим Сергеем Лукьянцевым.