Сидни Кросби высоко оценил работу тренера Майка Бэбкока

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о работе с тренером Майком Бэбкоком, который в межсезонье стал наставником в «Эдмонтон Ойлерз». Кросби играл под руководством Бэбкока в составе сборной Канады на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи, завоевав золото в обоих случаях.

«Он очень хорошо управлял скамейкой запасных, когда дело доходило до формирования звеньев… просто чувствовал игру. Он очень чётко давал понять, как, по его мнению, мы должны действовать и какие задачи стоят перед хоккеистами», — приводит слова Кросби журналист Майкл Трайкос на своей странице в социальной сети Х.