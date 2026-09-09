«Барыс» поднял стяг с фамилией Романа Старченко под своды арены

Сегодня, 9 сентября, перед началом встречи «Барыс» — «Салават Юлаев» под своды казахстанской арены был поднят стяг с фамилией Романа Старченко, сообщает пресс-служба КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Барыс» ранее сообщил, что матчи 9 и 12 сентября будут посвящены Роману Старченко. Напомним, 40-летний Старченко в прошедшем межсезонье объявил о завершении игровой карьеры.

В прошедшем сезоне воспитанник Усть-Каменогорска провёл за «Барыс» девять встреч и отметился одной результативной передачей. За «Номад» он сыграл 33 матча и заработал 31 (12+19) очко.

Роман Старченко начал профессиональную карьеру в сезоне-2003/2004 в «Барысе». С 2004-го по 2008-й он играл за «Казцинк-Торпедо». Практически всю дальнейшую карьеру хоккеист провёл в столичном клубе, за исключением одного сезона в московском «Спартаке». Всего в КХЛ на его счету 424 (215+209) очка в 871 встрече. В составе сборной Казахстана Роман Старченко принял участие в 18 чемпионатах мира.