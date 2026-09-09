15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг оценил открытие новой хоккейной арены в Грозном

Роман Ротенберг оценил открытие новой хоккейной арены в Грозном
Комментарии

Главный тренер «России 25» и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался об открытии хоккейной арены в Грозном.

«Отлично, что открыли арену в Грозном. Конечно, будем приглашать Хамзата Чимаева, общаться. Там будет молодёжная команда, которая сыграет в Российской хоккейной лиге, там же играет и академия «Красная Машина». Всё развивается, спорт развивается. Чем больше таких мероприятий, тем лучше для нас. Чимаев — легенда, ждём всех на хоккее», — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».

Ледовую арену «Ахмат» с двумя хоккейными катками и зрительным залом почти на 500 мест открыли в Грозном 26 августа 2026 года.

Материалы по теме
В Грозном открыли ледовую арену с двумя хоккейными катками
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android