«Пора двигаться дальше!» Супруга Сергея Бобровского попрощалась с Флоридой

Супруга Сергея Бобровского Ольга на своей странице в социальной сети попрощалась с Флоридой. Семья переезжает в Торонто, где российский голкипер будет выступать за «Мэйпл Лифс».

«Пока, Флорида, пока наш чудесный дом. Семь лет контракта, двое детей, два кубка, карантин в доме у бассейна, импровизированная свадьба друзей, множество застолий и счастливых моментов. Пора двигаться дальше!» — написала Ольга Бобровская.

Бобровский является двукратным обладателем Кубка Стэнли вместе с «Флоридой» (2024, 2025) и двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017).