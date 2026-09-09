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«Пора двигаться дальше!» Супруга Сергея Бобровского попрощалась с Флоридой

«Пора двигаться дальше!» Супруга Сергея Бобровского попрощалась с Флоридой
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Супруга Сергея Бобровского Ольга на своей странице в социальной сети попрощалась с Флоридой. Семья переезжает в Торонто, где российский голкипер будет выступать за «Мэйпл Лифс».

«Пока, Флорида, пока наш чудесный дом. Семь лет контракта, двое детей, два кубка, карантин в доме у бассейна, импровизированная свадьба друзей, множество застолий и счастливых моментов. Пора двигаться дальше!» — написала Ольга Бобровская.

Бобровский является двукратным обладателем Кубка Стэнли вместе с «Флоридой» (2024, 2025) и двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017).

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