Штюцле отреагировал на насмешки Маршана по поводу возможного капитанства в «Оттаве»

Форвард «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле отреагировал на насмешки нападающего «Флориды Пантерз» Брэда Маршана по поводу возможного капитанства в канадском клубе.

«Мне плевать на его мнение», — приводит слова Штюцле журналист Брюс Гарриох на своей странице в социальной сети Х.

Маршан ранее прокомментировал пост о том, что Штюцле входит в число финалистов на пост нового капитана «Оттавы», написав: «Ха-ха-ха, Штюцле, ха-ха-ха».

С 2021-го по 2026-й капитаном «Сенаторз» был форвард Брэди Ткачук. Этим летом он запросил обмен из клуба и был отправлен во «Флориду Пантерз», где будет выступать вместе с братом Мэттью.