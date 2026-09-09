«Эдмонтон» подписал Форментона, которого ранее оправдали по делу о сексуальном насилии

«Эдмонтон Ойлерз» подписал однолетний контракт с форвардом Алексом Форментоном. Кэпхит соглашения составил $ 850 тыс. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

Напомним, 24 июля 2025 года стало известно, что бывшие хоккеисты молодёжной сборной Канады Диллон Дюбе, Кэл Фут, Алекс Форментон, Картер Харт и Майкл Маклауд были признаны невиновными по делу о сексуальном насилии.

Позже Федерация хоккея Канады рекомендовала отстранить вышеуказанных игроков на различные сроки, кроме Форментона, который был допущен к играм с 12 августа 2026 года.

В сезоне-2025/2026 Форментон играл в Швейцарии за клуб «Амбри-Пиотта». В 42 встречах форвард набрал 23 (10+13) очка.