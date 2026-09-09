Кевин Хейз и Егор Соколов дебютируют за «Ак Барс» в игре с «Трактором»
Сегодня, 9 сентября, в Казани состоится матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и челябинским «Трактором». Встреча пройдёт на стадионе «Татнефть-Арена» и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В составе казанской команды дебютируют новички нападающие Кевин Хейз и Егор Соколов.
Состав «Ак Барса»:
Фото: «Ак Барс»
Состав «Трактора»:
Фото: «Трактор»
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартовал 5 сентября и продлится до 20