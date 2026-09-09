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Кевин Хейз и Егор Соколов дебютируют за «Ак Барс» в игре с «Трактором»

Кевин Хейз и Егор Соколов дебютируют за «Ак Барс» в игре с «Трактором»
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Сегодня, 9 сентября, в Казани состоится матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и челябинским «Трактором». Встреча пройдёт на стадионе «Татнефть-Арена» и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
1-й период
1 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Семёнов (Дыняк) – 04:35 (5x5)    

В составе казанской команды дебютируют новички нападающие Кевин Хейз и Егор Соколов.

Состав «Ак Барса»:

Фото: «Ак Барс»

Состав «Трактора»:

Фото: «Трактор»

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартовал 5 сентября и продлится до 20