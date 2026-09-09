Умер четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Андре Проново

Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» канадец Андре Проново умер на 91-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба. Причина смерти не уточняется.

Проново выигрывал Кубок Стэнли с «Монреалем» в четырёх сезонах подряд (с 1957 по 1960 год). В Национальной хоккейной лиге он также выступал за «Бостон Брюинз», «Детройт Ред Уингз» и «Миннесоту Норт Старз» (ныне «Даллас Старз»).

Андре набрал 109 очков в 290 играх за «Монреаль». Он также сыграл 70 матчей плей-офф, забив 11 голов и отдав 11 результативных передач.

Проново был дедушкой Энтони Манты, который проведёт свой 11-й сезон в НХЛ.