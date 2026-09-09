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Из-за угрозы БПЛА матч «Мамонты Югры» — «Молот» перенесён на 10 сентября

Из-за угрозы БПЛА матч «Мамонты Югры» — «Молот» перенесён на 10 сентября
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Матч OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги между «Мамонтами Югры» и «Молотом» перенесён на 10 сентября, сообщает пресс-служба МХЛ.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
10 сентября 2026, четверг. 11:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Не начался
МХК Молот
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В связи с продолжающейся угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов в Ханты-Мансийске проведение матча №16 «Мамонты Югры» − МХК «Молот» 9 сентября с началом не позднее 21 часа не представляется возможным. В соответствии с регламентом МХЛ игра переносится на 10 сентября. Время начала – 11:00 мск», — сказано в сообщении МХЛ.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 – на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.

Календарь МХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица МХЛ сезона-2026/2027