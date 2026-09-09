«Барыс» забросил восемь шайб и победил дома «Салават Юлаев»
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Сегодня, 9 сентября, в Астане, Казахстан, на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Барыс» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 8:6 в пользу хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
8 : 6
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Томпсон (Омирбеков, Масси) – 03:33 (5x5) 1:1 Жаровский (Родуолд, Броссо) – 09:31 (5x5) 2:1 Приски (Томпсон, Морелли) – 14:16 (5x3) 3:1 Морелли (Пилон, Бейли) – 16:36 (5x5) 4:1 Бейли (Приски, Пилон) – 19:59 (5x4) 4:2 Броссо (Панин, Щербаков) – 28:12 (5x5) 4:3 Ремпал (Алексеев, Шипачёв) – 29:10 (5x4) 5:3 Томпсон (Бейли) – 31:45 (5x4) 6:3 Дэй (Масси, Логвин) – 32:03 (5x5) 7:3 Шайхмедденов (Маккошен) – 41:55 (5x5) 7:4 Родуолд (Ремпал, Шипачёв) – 44:35 (5x4) 7:5 Алалыкин (Сучков) – 48:15 (5x5) 8:5 Ляпунов (Бекетаев) – 51:35 (5x5) 8:6 Алалыкин (Сучков, Стюарт) – 55:38 (5x5)