«Барыс» забросил восемь шайб и победил дома «Салават Юлаев»

Сегодня, 9 сентября, в Астане, Казахстан, на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Барыс» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 8:6 в пользу хозяев.