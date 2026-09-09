«Барыс» в стартовых двух матчах сезона забросил 15 шайб
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Астанинский «Барыс» в стартовых двух матчах нового сезона Континентальной хоккейной лиги забросил 15 шайб. Напомним, 7 сентября в первой игре сезона казахстанский клуб забросил семь шайб «Сибири», победив со счётом 7:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
7 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Логвин (Симонов, Ляпунов) – 12:47 (5x5) 2:0 Кайыржан (Данияр, Приски) – 24:27 (5x5) 3:0 Бейли (Морелли, Данияр) – 30:30 (5x5) 4:0 Симонов (Кайыржан, Логвин) – 33:42 (5x4) 5:0 Приски (Логвин, Симонов) – 36:39 (5x5) 6:0 Бейли (Пилон, Шепард) – 38:35 (5x5) 7:0 Пилон (Морелли, Бейли) – 46:33 (5x5) 7:1 Валитов (Бек, Аланов) – 53:30 (5x5)
Сегодня, 9 сентября, «Барыс» победил уфимский «Салават Юлаев» со счётом 8:6.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
8 : 6
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Томпсон (Омирбеков, Масси) – 03:33 (5x5) 1:1 Жаровский (Родуолд, Броссо) – 09:31 (5x5) 2:1 Приски (Томпсон, Морелли) – 14:16 (5x3) 3:1 Морелли (Пилон, Бейли) – 16:36 (5x5) 4:1 Бейли (Приски, Пилон) – 19:59 (5x4) 4:2 Броссо (Панин, Щербаков) – 28:12 (5x5) 4:3 Ремпал (Алексеев, Шипачёв) – 29:10 (5x4) 5:3 Томпсон (Бейли) – 31:45 (5x4)