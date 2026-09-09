«Барыс» в стартовых двух матчах сезона забросил 15 шайб

Астанинский «Барыс» в стартовых двух матчах нового сезона Континентальной хоккейной лиги забросил 15 шайб. Напомним, 7 сентября в первой игре сезона казахстанский клуб забросил семь шайб «Сибири», победив со счётом 7:1.

Сегодня, 9 сентября, «Барыс» победил уфимский «Салават Юлаев» со счётом 8:6.