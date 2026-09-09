«Анахайм» выставит Крайдера на драфт отказов с целью расторжения контракта — Фридман

«Анахайм Дакс» выставит форварда Криса Крайдера на драфт отказов с целью расторжения контракта. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Пытаясь решить внезапно возникшие проблемы с потолком зарплат, «Анахайм Дакс», как ожидается, выставит Криса Крайдера на драфт отказов с целью последующего расторжения контракта.

Этот шаг – согласованный с Крайдером – позволит игроку стать неограниченно свободным агентом после прохождения процедуры. По данным ряда источников, Крайдер выразил желание вернуться на Восток, поближе к семье и туда, где он провёл первые 13 лет своей карьеры; он также дал понять, что не приедет, если его заберут с драфта отказов в клуб, где он не хочет играть», — написал Фридман.

В сезоне-2025/2026 Крайдер провёл 75 матчей и набрал 50 (22+28) очков. В 12 играх плей-офф у него было 7 (2+5) очков. Действующий договор хоккеиста с кэпхитом $ 6,5 млн рассчитан до конца сезона-2026/2027.