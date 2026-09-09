«Многое не получилось, но ребята продолжали бороться». Козлов — о поражении «Салавата»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги гостевого матча с «Барысом» (6:8).

– За исключением первого периода, где мы нахватали удаления и совершали ошибки, мы пытались сравнять счёт, догнать соперника. Многое не получилось, но понравилось, что ребята продолжали бороться, проявляли хар