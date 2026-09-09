«Когда он говорит, все слушают. Таких, как он, больше нет». Барков — о Сергее Бобровском

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков высказался об уходе российского вратаря Сергея Бобровского из клуба. В межсезонье вратарь перешёл в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Когда он говорит, все слушают. В тренажёрном зале он всегда выкладывается по полной. На льду работает невероятно усердно. Он из тех, на кого смотришь, будучи молодым игроком, и думаешь: «Ему 35 или 36 лет, а он пашет втрое больше меня. Может, мне стоит что-то с этим сделать?

Таких, как он, больше нет. То, как он провёл здесь эти семь сезонов – это было просто невероятно. Нам будет очень его не хватать – и как человека, и как вратаря. Он замечательный человек, тот, на кого ты равняешься каждый день, глядя на его работу. Лично я многому у него научился: просто наблюдая за ним, видя, что он делает изо дня в день и как стремится стать лучше.

Даже в своем возрасте – ему, кажется, 37 или 38 лет – он выглядит и чувствует себя так, словно ему чуть больше 30 или даже чуть меньше 30. Именно таким хочется быть – идеальным человеком и спортсменом. Безусловно, нам будет его очень не хватать», — цитирует Баркова The Hockey News.