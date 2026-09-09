«Мы сегодня сыграли как звёзды». Кравец — о победе «Барыса» над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу во встрече регулярного сезона КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (8:6).

— Всех хочу поздравить с победой. Обыграли хорошую команду, было много болельщиков, много позитива для зрителей, ну и для нас два очка. С остальным будем дальше смотреть видео, разбирать игру.

— Сегодня матч был очень эмоциональным и результативным. Вам как тренеру нравится играть в такой открытый хоккей или хотелось бы больше контроля?

— Мне бы хотелось, чтобы мы играли так, как в первом периоде, когда было всё: и контроль, и моменты, и мы правильно выполняли свою работу.

— В один из моментов соперник сократил отставание, и игра стала нервной, что помогло «Барысу» выиграть?

— Я думаю, что прежде всего это командная игра. И то, что мы забили голы и использовали свои моменты.

— Насколько вы получаете удовольствие от того, что вы видите в атаке?

— В атаке – супер. Я же говорю, не только в атаке — и в обороне было супер. Особенно в первом периоде. В первой игре практически всю игру, а здесь – особенно первый период. Мне нравится, что ребята выкладываются точно на 200%. Ошибки — это уже какие-то следствия молодости, следствия опыта. То есть какие-то варианты есть, но мы это разбираем, просматриваем и убираем. А так, по отдаче, по движению, по желанию выиграть всё очень хорошо.

— Шесть пропущенных шайб после практически идеальной игры с «Сибирью» настораживают. Насколько вы довольны игрой в обороне сегодня?

— Мы сегодня звезду провожали, поэтому и сыграли как звёзды. Поэтому здесь волноваться не за что, нужно разбирать и готовиться к следующей игре, — цитирует Кравца сайт «Барыса».