Форвард «Салавата» Алалыкин: «Барыс» вышел окрылённым, нам надо было быть готовыми

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвёл итоги гостевого матча с «Барысом» (6:8).

– Проспали первый период, не были готовы, плюс много удалений. Тяжело добывать победу, когда играешь в меньшинстве.

– Чего не хватило для того, чтобы отыграться?

– Наверное, дисципл