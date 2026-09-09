Шайба Савикова в овертайме принесла победу СКА в матче с «Ладой»

Сегодня, 9 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный СКА принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу хозяев льда.

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На 38-й минуте встречи Михаил Беляев открыл счёт в игре. На 54-й минуте Данил Аймурзин восстановил равенство во встрече. В овертайме победу хозяевам принёс бросок Егора Савикова.

Следующий матч СКА проведёт со «Спартаком» 10 сентября в Москве, а «Лада» 11 сентября встретится дома с «Торпедо».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 2