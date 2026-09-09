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СКА — Лада, результат матча 9 сентября 2026, счет 2:1 ОТ, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

Шайба Савикова в овертайме принесла победу СКА в матче с «Ладой»
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Сегодня, 9 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный СКА принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу хозяев льда.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Беляев (Романов, Шакиров) – 37:44 (5x5)     1:1 Аймурзин (Педан, Чебыкин) – 53:01 (5x5)     2:1 Савиков (Плотников, Голдобин) – 60:15 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 38-й минуте встречи Михаил Беляев открыл счёт в игре. На 54-й минуте Данил Аймурзин восстановил равенство во встрече. В овертайме победу хозяевам принёс бросок Егора Савикова.

Следующий матч СКА проведёт со «Спартаком» 10 сентября в Москве, а «Лада» 11 сентября встретится дома с «Торпедо».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 2