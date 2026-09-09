Сергей Плотников стал шестым игроком в истории КХЛ, набравшим 600 очков

Форвард СКА Сергей Плотников в домашнем матче регулярного сезона КХЛ с «Ладой» записал на свой счёт результативную передачу на гол Егора Савикова в овертайме.

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Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, эта передача оказалась для нападающего юбилейной. Сергей Плотников стал шестым игроком в истории КХЛ, набравшим 600 (258+342) очков. Ранее 600 и более очков в лиге набирали Вадим Шипачёв (1031), Сергей Мозякин (928), Александр Радулов (822), Никита Гусев (748) и Данис Зарипов (685).

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный СКА принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу хозяев льда.