Сегодня, 9 сентября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 9 сентября 2026 года:

«Барыс» — «Салават Юлаев» — 8:6;

СКА — «Лада» — 2:1 ОТ;

«Динамо» М — «Адмирал» — 2:1 Б;

ЦСКА — «Торпедо» — 3:0;

«Ак Барс» — «Трактор» — 2:1.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».