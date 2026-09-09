Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» высказался о поражении в Казани

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Дмитрий Черных прокомментировал поражение челябинского клуба от «Ак Барса» (1:2).

«В концовке были шансы сравнять счёт, но мы не воспользовались этими моментами, поэтому такой результат, и наша неудачная серия в выездных матчах с «Ак Барсом» продолжается», – передаёт слова Черных корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт с «Металлургом» 11 сентября в Казани, а «Трактор» 15 сентября встретится дома с «Локомотивом».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.