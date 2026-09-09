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Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» высказался о поражении в Казани

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» высказался о поражении в Казани
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Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Дмитрий Черных прокомментировал поражение челябинского клуба от «Ак Барса» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Семёнов (Дыняк) – 04:35 (5x5)     2:0 Терехов (Семёнов, Лямкин) – 20:45 (5x5)     2:1 Легаре (Григоренко, Дронов) – 26:50 (5x3)    

«В концовке были шансы сравнять счёт, но мы не воспользовались этими моментами, поэтому такой результат, и наша неудачная серия в выездных матчах с «Ак Барсом» продолжается», – передаёт слова Черных корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт с «Металлургом» 11 сентября в Казани, а «Трактор» 15 сентября встретится дома с «Локомотивом».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

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