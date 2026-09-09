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Тренер Черных высказался о неожиданной роли главного тренера в матче с «Ак Барсом»

Тренер Черных высказался о неожиданной роли главного тренера в матче с «Ак Барсом»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Дмитрий Черных высказался о роли наставника челябинского клуба в отсутствие Скотта Гордона из-за болезни.

«Естественно, это не запланированное событие, но глобально ничего для меня не меняется. Есть план, рабочая рутина, в принципе, я не испытывал колоссального волнения сегодня.

Это всё часть работы, просто её сегодня было немного больше, другая ответственность, но не могу сказать, что что-то кардинально новое было, свалилось на голову, хотя, конечно, это было неожиданно.

По ходу матча не было возможности переписываться, созваниваться со Скоттом Гордоном, но до игры мы с ним обсуждали моменты по составу, ход тренировок, а по ходу матча корректировок не было», – передаёт слова Черных корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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