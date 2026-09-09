И. о. главного тренера «Трактора» Черных рассказал о задачах клуба на сезон

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Дмитрий Черных рассказал о задачах челябинского клуба на сезон Континентальной хоккейной лиги.

«Результат с нас никто и никогда не снимает, есть задача выигрывать конкретные матчи. Не хочется ставить глобальных сроков, нужно чётко понимать, что мы делаем.

Есть обновлённая группа игроков, важно чтобы они быстрее адаптировалась к нашему хоккею, к новым реалиям в лиге, и мы видим поступательное движение в этом направлении», – передаёт слова Черных корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.