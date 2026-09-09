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Гатиятулин — о победе над «Трактором»: будем добавлять во взаимодействии, много потерь

Гатиятулин — о победе над «Трактором»: будем добавлять во взаимодействии, много потерь
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил домашний победный матч с «Трактором» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Семёнов (Дыняк) – 04:35 (5x5)     2:0 Терехов (Семёнов, Лямкин) – 20:45 (5x5)     2:1 Легаре (Григоренко, Дронов) – 26:50 (5x3)    

«Добавились новые игроки, перетряхнулись все звенья. Будем добавлять во взаимодействии, много потерь. В нужные моменты забили, в сложные моменты выстояли.

Приходили с активной моделью игры, от этого отказываться не будем, но должны понимать, какой набор качеств у наших игроков, и от этого отталкиваться. Действовать рационально, демонстрировать баланс», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт с «Металлургом» 11 сентября в Казани, а «Трактор» 15 сентября встретится дома с «Локомотивом».