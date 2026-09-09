Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о приобретении прав на защитника Владислава Колячонка.

«Необходимо добавлять в плане глубины состава линии обороны, ведётся работа менеджментом в эту сторону.

Касательно прав на Колячонка, у него сейчас все мысли о том, чтобы попасть в НХЛ, поэтому беспокоить его сейчас не имеет смысла. Для каждого игрока это мечта, поэтому пожелаем ему осуществить эту мечту», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее нападающий минского «Динамо» Егор Соколов и права на защитника Владислава Колячонка были обменяны в «Ак Барс» на форварда Владимира Алистрова.