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Гатиятулин высказался о приобретении прав на защитника Владислава Колячонка

Гатиятулин высказался о приобретении прав на защитника Владислава Колячонка
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о приобретении прав на защитника Владислава Колячонка.

«Необходимо добавлять в плане глубины состава линии обороны, ведётся работа менеджментом в эту сторону.

Касательно прав на Колячонка, у него сейчас все мысли о том, чтобы попасть в НХЛ, поэтому беспокоить его сейчас не имеет смысла. Для каждого игрока это мечта, поэтому пожелаем ему осуществить эту мечту», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее нападающий минского «Динамо» Егор Соколов и права на защитника Владислава Колячонка были обменяны в «Ак Барс» на форварда Владимира Алистрова.

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