Дроздов сцепился с Конюшковым, Сизов сбивал с ног Коваленко. Фото победы ЦСКА

9 сентября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги, в котором ЦСКА принимал нижегородское «Торпедо». Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

В первом периоде счёт открыл нападающий армейцев Дмитрий Бучельников. Второй игровой отрезок прошёл без заброшенных шайб, а в третьей двадцатиминутке отличились нападающие Денис Гурьянов и Павел Карнаухов.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Следующий матч ЦСКА проведёт с «Адмиралом» 11 сентября в Москве, а «Торпедо» в этот же день в гостях сыграет с «Ладой».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.