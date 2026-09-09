Гатиятулин прокомментировал дебют Кевина Хейза и Егора Соколова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о дебюте нападающих казанского клуба Кевина Хейза и Егора Соколова во встрече с «Трактором» (2:1).

«Кевин приехал вчера, провёл тренировку с ребятами, которые не играли. Уже было видно, что у него хорошие руки, что он большой мастер. При этом давно не было игровой практики, поэтому через матчи он будет добавлять.

Егор Соколов готовился, знаем его сильные качества. Здесь наша задача – встроить его в команду. Конечно, оценивать сочетание по одной игре ещё рано. Нужно понять, кто к кому подходит. Будем смотреть и думать дальше.

Что касается подбора звена, то один из моментов заключался в том, что все трое имеют большой опыт игры в Северной Америке, где есть своя специфика. Плюс все хорошо об