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Гатиятулин прокомментировал дебют Кевина Хейза и Егора Соколова

Гатиятулин прокомментировал дебют Кевина Хейза и Егора Соколова
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о дебюте нападающих казанского клуба Кевина Хейза и Егора Соколова во встрече с «Трактором» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Семёнов (Дыняк) – 04:35 (5x5)     2:0 Терехов (Семёнов, Лямкин) – 20:45 (5x5)     2:1 Легаре (Григоренко, Дронов) – 26:50 (5x3)    

«Кевин приехал вчера, провёл тренировку с ребятами, которые не играли. Уже было видно, что у него хорошие руки, что он большой мастер. При этом давно не было игровой практики, поэтому через матчи он будет добавлять.

Егор Соколов готовился, знаем его сильные качества. Здесь наша задача – встроить его в команду. Конечно, оценивать сочетание по одной игре ещё рано. Нужно понять, кто к кому подходит. Будем смотреть и думать дальше.

Что касается подбора звена, то один из моментов заключался в том, что все трое имеют большой опыт игры в Северной Америке, где есть своя специфика. Плюс все хорошо об