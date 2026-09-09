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Гатиятулин — о Семёнове: как хоккеист он профессионал, как человек — муж и товарищ

Гатиятулин — о Семёнове: как хоккеист он профессионал, как человек — муж и товарищ
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об игре форварда казанского клуба Кирилла Семёнова, который провёл 800-й матч в КХЛ.

«Как хоккеист он профессионал, один из тех, кто может быть примером для молодых игроков своим отношением к работе – в раздевалке, в зале и тем более на льду.

Как человек, насколько я его знаю, Кирилл очень порядочный и заботливый – как отец, муж и товарищ по команде», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

За 800 встреч в КХЛ Семёнов набрал 426 (158+268) очков. 660 встреч нападающий провёл в регулярных чемпионатах, 140 – в Кубке Гагарина.

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Форвард «Ак Барса» Кирилл Семёнов проводит 800-й матч в КХЛ