Гатиятулин — о Семёнове: как хоккеист он профессионал, как человек — муж и товарищ

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об игре форварда казанского клуба Кирилла Семёнова, который провёл 800-й матч в КХЛ.

«Как хоккеист он профессионал, один из тех, кто может быть примером для молодых игроков своим отношением к работе – в раздевалке, в зале и тем более на льду.

Как человек, насколько я его знаю, Кирилл очень порядочный и заботливый – как отец, муж и товарищ по команде», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

За 800 встреч в КХЛ Семёнов набрал 426 (158+268) очков. 660 встреч нападающий провёл в регулярных чемпионатах, 140 – в Кубке Гагарина.