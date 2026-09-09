15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин — о Семёне Терехове: разговаривали с ним, что нужно прибавлять в стабильности

Гатиятулин — о Семёне Терехове: разговаривали с ним, что нужно прибавлять в стабильности
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал игру нападающего казанцев Семёна Терехова.

«Мы знаем, что одно из его сильных качеств – бросок, и он неплохо им пользуется. Разговаривали с ним о том, что нужно прибавлять прежде всего в стабильности. Важна игра с шайбой, важны очки, но не менее важна игра без шайбы.

Работа ведётся, мы ему подсказываем. Я говорил, что есть определённый барьер, и мы всячески помогаем ему через него переступить и выйти на новый уровень.

При строительстве команды многое зависит от тренерского штаба и менеджеров, но, конечно, многое зависит и от самих игроков», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Гатиятулин — о Семёнове: как хоккеист он профессионал, как человек — муж и товарищ