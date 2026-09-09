Гатиятулин — о Семёне Терехове: разговаривали с ним, что нужно прибавлять в стабильности

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал игру нападающего казанцев Семёна Терехова.

«Мы знаем, что одно из его сильных качеств – бросок, и он неплохо им пользуется. Разговаривали с ним о том, что нужно прибавлять прежде всего в стабильности. Важна игра с шайбой, важны очки, но не менее важна игра без шайбы.

Работа ведётся, мы ему подсказываем. Я говорил, что есть определённый барьер, и мы всячески помогаем ему через него переступить и выйти на новый уровень.

При строительстве команды многое зависит от тренерского штаба и менеджеров, но, конечно, многое зависит и от самих игроков», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.