«Как стакан, что наполовину пуст или полон». Тренер «Адмирала» Браташ — о старте сезона

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение в гостевой встрече с московским «Динамо» (1:2 Б).

— После двух периодов у «Адмирала» было всего два броска в створ. В чём причина?

— Причина — в хорошей игре соперника.

— Если взять эти два матча, сыгранные с сильными клубами, у «Адмирала» был тяжёлый старт, всего одна шайба заброшена, но в то же время и только две пропущено, если не брать голы в пустые ворота и буллиты. Для вас начало сезона больше позитивное или негативное?

— Что забили одну – это мало, можно сказать, не очень хорошо. То, что пропустили всего две, хорошо. Поэтому тут как стакан, который наполовину пуст или наполовину полон, кто как хочет, так и оценивает, — передаёт слова