15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Как стакан, что наполовину пуст или полон». Тренер «Адмирала» Браташ — о старте сезона

«Как стакан, что наполовину пуст или полон». Тренер «Адмирала» Браташ — о старте сезона
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение в гостевой встрече с московским «Динамо» (1:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Уил (Римашевский, Сикьюра) – 39:32 (5x4)     1:1 Чезганов (Морозов, Моисеев) – 42:12 (5x4)     2:1 Сикьюра – 65:00    

— После двух периодов у «Адмирала» было всего два броска в створ. В чём причина?
— Причина — в хорошей игре соперника.

— Если взять эти два матча, сыгранные с сильными клубами, у «Адмирала» был тяжёлый старт, всего одна шайба заброшена, но в то же время и только две пропущено, если не брать голы в пустые ворота и буллиты. Для вас начало сезона больше позитивное или негативное?
— Что забили одну – это мало, можно сказать, не очень хорошо. То, что пропустили всего две, хорошо. Поэтому тут как стакан, который наполовину пуст или наполовину полон, кто как хочет, так и оценивает, — передаёт слова